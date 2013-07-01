US Open могут провести без зрителей





По информации Бриггса, руководством «Шлема» готово провести турнир без зрителей, если ситуация с коронавирусом не улучшится достаточным образом. Изначально руководство рассматрировало вариант с проведением турнира в декабре и вариант с переносом «Шлема» в Индиан-Уэллсе, но потом предпочло вариант с отсутствием зрителей.



US Open должен пройти с 24 августа по 13 сентября. Британский журналист Саймон Бриггс поделился инсайдами о возможных изменениях в формате проведения Открытого первенства США.По информации Бриггса, руководством «Шлема» готово провести турнир без зрителей, если ситуация с коронавирусом не улучшится достаточным образом. Изначально руководство рассматрировало вариант с проведением турнира в декабре и вариант с переносом «Шлема» в Индиан-Уэллсе, но потом предпочло вариант с отсутствием зрителей.US Open должен пройти с 24 августа по 13 сентября.