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US Open могут провести без зрителей
US Open могут провести без зрителейБританский журналист Саймон Бриггс поделился инсайдами о возможных изменениях в формате проведения Открытого первенства США.

По информации Бриггса, руководством «Шлема» готово провести турнир без зрителей, если ситуация с коронавирусом не улучшится достаточным образом. Изначально руководство рассматрировало вариант с проведением турнира в декабре и вариант с переносом «Шлема» в Индиан-Уэллсе, но потом предпочло вариант с отсутствием зрителей.

US Open должен пройти с 24 августа по 13 сентября.
По материалам: GoTennis.ru
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