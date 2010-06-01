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Стаховский: По эмоциональности матч с Федерером на Уимблдоне для меня на первом месте
Стаховский: По эмоциональности матч с Федерером на Уимблдоне для меня на первом местеПервая ракетка Украины Сергей Стаховский в интервью youtube-каналу «Бегущий банкир» назвал свои самые запоминающиеся матчи в карьере.

Сергей Стаховский: «Самые запоминающиеся матчи? Пятёрка - это четыре моих титула и матч с Роджером Федерером на Уимблдоне.

Самый запоминающийся мой матч - это, конечно же, финал с Иваном Любичичем в Загребе. Это было сумасшествие. Я не спал последние 3 дня и еще 2 дня после финала. Еще финал в Санкт-Петербурге против Орасио Себальоса: я проигрывал по ходу всего матча, но в итоге выиграл.

По эмоциональности матч с Федерером на Уимблдоне для меня, возможно, на первом месте, но не по значимости. Эмоционально я был опустошён после этой игры ещё несколько дней».
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