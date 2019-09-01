Президент ATP: Говорим без утайки, это будет кошмарный год

Президент ATP Андреа Гауденци поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса. Из-за угрозы распространения инфекции теннисные турниры отменили до лета.



«Мы разработали уже около 50 версий этого календаря, они меняются каждую неделю, рано или поздно придём к окончательному варианту, — приводит слова Гауденци TennisWeekend. - В любом случае, чтобы провести турнир, его организаторам нужно знать хотя бы за 6-8 недель до старта соревнований, что он точно состоится.



Вообще, все крытые стадионы многофункциональны и в настоящий момент стремятся перепрограммировать различные мероприятия, то же самое касается турниров в зале в Вене или Базеле. Будет непросто провести что-то, что имело бы смысл. Никто не может сейчас сказать, что произойдёт в дальнейшем.



Лично я сохраняю оптимизм в отношении возможности начать играть в теннис летом в США, затем можно было «соорудить» в течение четырёх недель некое подобие грунтового сезона перед «Ролан Гаррос».



Моя цель — сыграть как можно больше турниров в том временном промежутке, который будет в нашем распоряжении. Чтобы прийти к Итоговому турниру ATP в Лондоне уже после того, как нам удастся спасти три «Шлема» и семь турниров серии «Мастерс». Таким образом, удалось бы сохранить 80 процентов рейтинговых очков.



Если отменят US Open, проблемы будут расти по экспоненте. Сможем ли продолжать поддерживать теннис в течение одного года? Да. В течение 2-3 лет? Нет. У нас крепкий вид спорта. Но отказ от проведения



Мы говорим без утайки – это будет кошмарный год! Но мы можем взять хороший новый старт!»

Президент ATP Андреа Гауденци поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса. Из-за угрозы распространения инфекции теннисные турниры отменили до лета.«Мы разработали уже около 50 версий этого календаря, они меняются каждую неделю, рано или поздно придём к окончательному варианту, — приводит слова Гауденци TennisWeekend. - В любом случае, чтобы провести турнир, его организаторам нужно знать хотя бы за 6-8 недель до старта соревнований, что он точно состоится.Вообще, все крытые стадионы многофункциональны и в настоящий момент стремятся перепрограммировать различные мероприятия, то же самое касается турниров в зале в Вене или Базеле. Будет непросто провести что-то, что имело бы смысл. Никто не может сейчас сказать, что произойдёт в дальнейшем.Лично я сохраняю оптимизм в отношении возможности начать играть в теннис летом в США, затем можно было «соорудить» в течение четырёх недель некое подобие грунтового сезона перед «Ролан Гаррос».Моя цель — сыграть как можно больше турниров в том временном промежутке, который будет в нашем распоряжении. Чтобы прийти к Итоговому турниру ATP в Лондоне уже после того, как нам удастся спасти три «Шлема» и семь турниров серии «Мастерс». Таким образом, удалось бы сохранить 80 процентов рейтинговых очков.Если отменят US Open, проблемы будут расти по экспоненте. Сможем ли продолжать поддерживать теннис в течение одного года? Да. В течение 2-3 лет? Нет. У нас крепкий вид спорта. Но отказ от проведения Итогового турнира ATP создал бы серьёзную экономическую проблему. Ведь ATP также зависит от турниров, а турниры держатся на трёх столпах: это продажи билетов, которые, понятно, сильно просели в этом году; телевизионные права, которые при условии проведения турниров за закрытыми дверьми ещё можно частично спасти; и поступления от спонсоров, с которыми мы сейчас проводим дополнительные переговоры, потому что в настоящий момент у нас пока нет продукта, который мы могли бы им предложить.Мы говорим без утайки – это будет кошмарный год! Но мы можем взять хороший новый старт!»