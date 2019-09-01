Джокович принял челлендж Федерера (Видео)





Упражнение Федерер выполнил, надев шляпу. Но Джокович решил не надевать шляпу. «Достаточно хорошо,

Из Instagram Новака Джоковича pic.twitter.com/snAc1sq7gl — boomer (@boomer22262161) April 8, 2020



18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.



Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович принял челлендж, запущенный швейцарцем Роджеомр Федерером. Ранее Федерер опубликовал в своём «инстаграме» видео , на котором он, вплотную стоя у стены, отбивал мячик ракеткой.Упражнение Федерер выполнил, надев шляпу. Но Джокович решил не надевать шляпу. «Достаточно хорошо, Роджер Федерер ?» - написал он на своей странице в Instagram.18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.