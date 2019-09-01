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Джокович принял челлендж Федерера (Видео)
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович принял челлендж, запущенный швейцарцем Роджеомр Федерером. Ранее Федерер опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором он, вплотную стоя у стены, отбивал мячик ракеткой.

Упражнение Федерер выполнил, надев шляпу. Но Джокович решил не надевать шляпу. «Достаточно хорошо, Роджер Федерер?» - написал он на своей странице в Instagram.


18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. 

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
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