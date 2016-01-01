Ник Кирьос предложил помощь нуждающимся австралийцам

Австралийский теннисист Ник Кирьос объявил, что готов помогать своим соотечественникам, которые потеряли работу из-за коронавируса и нуждаются в продуктах.



«Если вы сейчас не работаете и не получаете доход, у вас заканчивается еда или вы просто переживаете тяжёлые времена, пожалуйста, не ложитесь спать с голодными. Не бойтесь и не стесняйтесь отправить мне личное сообщение. Я буду счастлив поделиться тем, что у меня есть. Даже если это просто коробка лапши, буханка хлеба или молоко. Я просто оставлю еду у вас на пороге, не задав ни одного вопроса», - написал Кирьос на своей странице в

Австралийский теннисист Ник Кирьос объявил, что готов помогать своим соотечественникам, которые потеряли работу из-за коронавируса и нуждаются в продуктах.«Если вы сейчас не работаете и не получаете доход, у вас заканчивается еда или вы просто переживаете тяжёлые времена, пожалуйста, не ложитесь спать с голодными. Не бойтесь и не стесняйтесь отправить мне личное сообщение. Я буду счастлив поделиться тем, что у меня есть. Даже если это просто коробка лапши, буханка хлеба или молоко. Я просто оставлю еду у вас на пороге, не задав ни одного вопроса», - написал Кирьос на своей странице в Instagram