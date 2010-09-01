На втором по величине корте US Open начали фасовать продукты для жителей Нью-Йорка (Фото)





«Это стадион Армстронга Национального теннисного центра. Остальные части центра станут больницей, а этот корт — центром приготовления и распределения еды, где героические люди будут фасовать до 25 000 наборов в день. В каждом наборе будет двухдневный паёк для пациентов, рабочих и детей», — написала Билли Джин Кинг в своём «твиттере».

This is Armstrong Stadium in BJK National Tennis Center. Other parts of the center will become a hospital. This stadium is a food prep & distribution center where hero staff will prepare up to 25,000 food packages daily, each w/2 days’ worth of meals for patients, workers & kids. pic.twitter.com/smh1YYkvmu — Billie Jean King (@BillieJeanKing) April 3, 2020



Известная американская теннисистка, победительница 39 турниров «Большого шлема» в парном и одиночном разрядах Билли Джин Кинг сообщила подробности переоборудования Национального теннисного центра США во временный госпиталь на 350 мест.«Это стадион Армстронга Национального теннисного центра. Остальные части центра станут больницей, а этот корт — центром приготовления и распределения еды, где героические люди будут фасовать до 25 000 наборов в день. В каждом наборе будет двухдневный паёк для пациентов, рабочих и детей», — написала Билли Джин Кинг в своём «твиттере».