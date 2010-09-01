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На втором по величине корте US Open начали фасовать продукты для жителей Нью-Йорка (Фото)
Известная американская теннисистка, победительница 39 турниров «Большого шлема» в парном и одиночном разрядах Билли Джин Кинг сообщила подробности переоборудования Национального теннисного центра США во временный госпиталь на 350 мест.

«Это стадион Армстронга Национального теннисного центра. Остальные части центра станут больницей, а этот корт — центром приготовления и распределения еды, где героические люди будут фасовать до 25 000 наборов в день. В каждом наборе будет двухдневный паёк для пациентов, рабочих и детей», — написала Билли Джин Кинг в своём «твиттере».


По материалам: Чемпионат.com
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