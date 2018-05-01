Симона Халеп — об отмене Уимблдона: Теперь буду действующей чемпионкой в течение двух лет

Румынская теннисистка Симона Халеп призналась, что её в определённой степени порадовала отмена Уимблдона из-за пандемии коронавируса. Действующая чемпионка Уимблдона отметила, что теперь сохранит титул ещё как минимум на год.«Предпочитаю оставаться дома, наблюдаю, как всё развивается, — цитирует Халеп Eurosport. - Снова начну путешествовать, но только после того, как буду убеждена, что это полностью безопасно. Пока же не планирую покидать дом. И здорово, что решение по Уимблдону уже принято. Хоть и скучаю по турнирам, но лучше оставаться дома, в безопасности.Решение о переносе воспринимаю позитивно. Теперь буду действующей чемпионкой в течение двух лет. С осознанием этого можно пожить ещё год».