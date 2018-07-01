Виландер: От отмены Уимблдона больше всего пострадает Джокович

Экс первая ракетка мира швед Матс Виландер прокомментировал отмену Уимблдона из-за пандемии коронавируса. По словам Виландера, отмена больше всего навредит первой ракетке мира сербу



«Больше всего от переноса потеряет Джокович, — приводит слова Виландера Mirror. - Он не потерпел ни одного поражения в 2020 году. А вирус остановил его ход. Также время теряют парни, которые находятся позади большой тройки. Конечно, они все здорово прогрессируют на тренировках. Но такие парни, как Денис Шаповалов, Стефанос Циципас и Фелик Оже-Альяссим, могли бы здорово прибавить, играя матчи.



Молодёжи тренировки не так интересны. Не хочется тратить часы на то, чтобы отрабатывать удар бэкхендом. В такое время хочется играть.



Единственными, кому эта ситуация пойдёт на пользу, являются ребята, восстановившиеся после травм. Когда турниры возобновятся, все начнут с нуля. В то же время очень неприятно не знать, когда сезон возобновится. В такой ситуации сложно сохранять мотивацию, не понимаешь, зачем вообще тренируешься». Экс первая ракетка мира швед Матс Виландер прокомментировал отмену Уимблдона из-за пандемии коронавируса. По словам Виландера, отмена больше всего навредит первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу . Он выиграл все 18 матчей в новом сезоне, став победителем Australian Open, турнира в Дубае и ATP Cup.«Больше всего от переноса потеряет Джокович, — приводит слова Виландера Mirror. - Он не потерпел ни одного поражения в 2020 году. А вирус остановил его ход. Также время теряют парни, которые находятся позади большой тройки. Конечно, они все здорово прогрессируют на тренировках. Но такие парни, как Денис Шаповалов, Стефанос Циципас и Фелик Оже-Альяссим, могли бы здорово прибавить, играя матчи.Молодёжи тренировки не так интересны. Не хочется тратить часы на то, чтобы отрабатывать удар бэкхендом. В такое время хочется играть.Единственными, кому эта ситуация пойдёт на пользу, являются ребята, восстановившиеся после травм. Когда турниры возобновятся, все начнут с нуля. В то же время очень неприятно не знать, когда сезон возобновится. В такой ситуации сложно сохранять мотивацию, не понимаешь, зачем вообще тренируешься».