Роджер Федерер: Не могу дождаться, когда вернусь на корты Уимблдона в следующем году

ATP и WTA продлили паузу, введенную в связи с пандемией коронавируса. Швейцарский теннисист



«Мы переживаем трудные времена, тем не менее, после них мы станем только сильнее. Уже сегодня я в предвкушении от возвращения в Галле в 2021 году.



Не могу дождаться, когда вернусь на корты Уимблдона в следующем году. Всё происходящее только заставляет нас ценить наш спорт ещё больше в такие-то времена», - цитирует Роджера пресс-служба турнира в Галле.



«134-й Уимблдон будет проходить с 28 июня по 11 июля 2021 года», - говорится в официальном Twitter соревнований.



Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.



Отметим, что Уимблдонский турнир не состоится впервые с 1945 года, когда он был отменён из-за II Мировой войны.

ATP и WTA продлили паузу, введенную в связи с пандемией коронавируса. Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился ожиданиями от следующего сезона.«Мы переживаем трудные времена, тем не менее, после них мы станем только сильнее. Уже сегодня я в предвкушении от возвращения в Галле в 2021 году.Не могу дождаться, когда вернусь на корты Уимблдона в следующем году. Всё происходящее только заставляет нас ценить наш спорт ещё больше в такие-то времена», - цитирует Роджера пресс-служба турнира в Галле.«134-й Уимблдон будет проходить с 28 июня по 11 июля 2021 года», - говорится в официальном Twitter соревнований.Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.Отметим, что Уимблдонский турнир не состоится впервые с 1945 года, когда он был отменён из-за II Мировой войны.