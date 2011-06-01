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Роджер Федерер: Не могу дождаться, когда вернусь на корты Уимблдона в следующем году
Роджер Федерер: Не могу дождаться, когда вернусь на корты Уимблдона в следующем годуATP и WTA продлили паузу, введенную в связи с пандемией коронавируса. Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Мы переживаем трудные времена, тем не менее, после них мы станем только сильнее. Уже сегодня я в предвкушении от возвращения в Галле в 2021 году.

Не могу дождаться, когда вернусь на корты Уимблдона в следующем году. Всё происходящее только заставляет нас ценить наш спорт ещё больше в такие-то времена», - цитирует Роджера пресс-служба турнира в Галле.

«134-й Уимблдон будет проходить с 28 июня по 11 июля 2021 года», - говорится в официальном Twitter соревнований.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

Отметим, что Уимблдонский турнир не состоится впервые с 1945 года, когда он был отменён из-за II Мировой войны.
По материалам: GoTennis.ru
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