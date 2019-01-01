Стефанос Циципас: Думал, что отмена Уимблдона - это первоапрельская шутка

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал тот факт, что в сезоне-2020 не будет Уимблдона.



«Я лёг спать с уверенностью, что отмена Уимблдона - это просто плохая первоапрельская шутка. Но тут я просыпаюсь и узнаю, что турнира правда не будет.



Это шок, я буду скучать по травяным соревнованиям, ведь они особенные. Уже не могу дождаться следующего сезона.



Оставайтесь дома и берегите себя!» - написал Циципас в Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал тот факт, что в сезоне-2020 не будет Уимблдона.«Я лёг спать с уверенностью, что отмена Уимблдона - это просто плохая первоапрельская шутка. Но тут я просыпаюсь и узнаю, что турнира правда не будет.Это шок, я буду скучать по травяным соревнованиям, ведь они особенные. Уже не могу дождаться следующего сезона.Оставайтесь дома и берегите себя!» - написал Циципас в твиттере