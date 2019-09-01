ATP и WTA продлили паузу в теннисе из-за коронавируса

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили, что пауза, введённая в связи с пандемией коронавируса, продлена. Отменены все турниры вплоть до 13 июля.Таким образом, травяной сезон, вслед за грунтовым, в 2020 году не состоится. Также стало известно об отмене Уимблдона-2020, который должен был пройти с 29 июня по 12 июля.Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.