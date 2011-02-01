Йоханна Конта: Всех потрясли такие серьезные изменения в нашей обычной жизни

Первая ракетка Великобритании Йоханна Конта прокомментировала возможную отмену «Уимблдона» и рассказала о влиянии пандемии коронавируса на теннис.«Как и в случае с другими турнирами, это очень болезненно и печально. Но с учетом того, что сейчас происходит в мире, не думаю, что это сильно изменит мой нынешний образ жизни.Я по-прежнему останусь в самоизоляции, буду поддерживать форму, проводить время с собакой и своим парнем, общаться с семьей по FaceTime. Но, конечно, это продлит всю ситуацию, важно далеко не загадывать.Сложнее всего было пережить шок после отмены Индиан-Уэллс. Внезапно пришлось понять, что все изменилось. После отмены Майами и грунтового сезона стало ясно, что события в мире отразятся и на теннисе. Все происходило быстро, безусловно, это стало ударом для системы. Всех потрясли такие серьезные изменения в нашей обычной жизни.Сейчас не зарабатывает ни один теннисист. У всех игроков на 100 процентов сократилась зарплата. Каждый старается помогать своей команде, поддерживать людей, с которыми работает, и при этом не разориться.Уже разрабатывается система поддержки, но даже если ее предоставят – будем надеяться, что так и будет, – она будет минимальной. Плачевная, тяжелая ситуация, особенно для игроков с низким рейтингом».