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Энди Роддик: Джокович безумен
Энди Роддик: Джокович безуменЭкс-первая ракетка мира Энди Роддик считает, что Новаку Джоковичу по силам побить рекорды Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

«Новак безумен. Он играл со всеми сильнейшими теннисистами мира не по одному разу, - приводит слова Роддика Tennis World USA. - И всегда история встреч складывается в его пользу, даже против Надаля, Федерера и Маррея. Это безумие.

Если Джокович решит посостязаться с ними за звание лучшего в истории, с этими цифрами сложно будет что-то поделать».

По материалам: GoTennis.ru
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