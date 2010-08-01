Энди Роддик: Джокович безумен

Экс-первая ракетка мира Энди Роддик считает, что



«Новак безумен. Он играл со всеми сильнейшими теннисистами мира не по одному разу, - приводит слова Роддика Tennis World USA. - И всегда история встреч складывается в его пользу, даже против Надаля, Федерера и Маррея. Это безумие.



Если Джокович решит посостязаться с ними за звание лучшего в истории, с этими цифрами сложно будет что-то поделать».



Экс-первая ракетка мира Энди Роддик считает, что Новаку Джоковичу по силам побить рекорды Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.«Новак безумен. Он играл со всеми сильнейшими теннисистами мира не по одному разу, - приводит слова Роддика Tennis World USA. - И всегда история встреч складывается в его пользу, даже против Надаля, Федерера и Маррея. Это безумие.Если Джокович решит посостязаться с ними за звание лучшего в истории, с этими цифрами сложно будет что-то поделать».