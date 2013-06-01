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Уимблдон был застрахован на случай пандемии
Уимблдон был застрахован на случай пандемииВсеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) защищён от финансовых потерь, связанных с отменой Уимблдона, так как ранее турнир был застрахован на случай пандемии. Об этом сообщает The Times. Размер страховых выплат неизвестен.

Ранее вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорф сообщил, что организаторы Уимблдона сделают официальное заявление об отмене турнира в среду, 1 апреля, после экстренного собрания руководства. Турнир будет отменён впервые с 1945 года.

Провести Уимблдон планировалось с 29 июня по 12 июля. На данный момент из-за пандемии коронавируса проведение всех теннисных турниров приостановлено до 7 июня. Уимблдон отменят впервые с 1945 года.

По материалам: Чемпионат.com
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