Уимблдон отменят впервые с 1945 года

Вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорф сообщил, что организаторы Уимблдона сделают официальное заявление об отмене турнира в среду, 1 апреля. Турнир будет отменён впервые с 1945 года.«Я контактирую с руководством ATP и WTA, там необходимое решение уже было принято, и руководство Уимблдона объявит об отмене в среду, нет никаких сомнений. Это необходимо в данной ситуации. Невозможно представить, чтобы с нынешними ограничениями смогли бы провести международный теннисный турнир, куда бы приехали сотни тысяч людей со всего мира», – приводит слова Хордорфа Reuters.Провести Уимблдон планировалось с 29 июня по 12 июля. На данный момент проведение всех теннисных турниров приостановлено до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) приостановил подготовку болбоев к Уимблдону.