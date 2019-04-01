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Стефанос Циципас: Ритм жизни существенно изменился, чувствую, что начинаю набирать вес
Стефанос Циципас: Ритм жизни существенно изменился, чувствую, что начинаю набирать весГреческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как проводит время во время вынужденной паузы в теннисном сезоне, вызванной пандемией коронавируса.

«Пытаюсь заботиться о своём здоровье. Сейчас я реально чувствую, что набираю вес, поэтому стараюсь чаще заниматься фитнесом.

Конечно, ритм жизни кардинально изменился — я вынужден перестраиваться. Основные тренировки были прекращены, и я даже не знаю, когда они будут возобновлены», — заявил Стефанос на своём канале в YouTube.

18 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции, поддерживая форму индивидуально.

По материалам: Чемпионат.com
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