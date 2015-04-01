Кен Скупски: Не удивлюсь, если тенниса в 2020 больше не будет

Британский теннисист Кен Скупски поделился мнением касательно возможных сроков возобновления сезона, прерванного по причине пандемии коронавируса.



«Лично мне кажется, что всё это может затянуться на полгода, - приводит слова Скупски Daily Mail.. Более того, не удивлюсь, если тенниса в 2020 больше вообще не будет.



Разумеется, я стараюсь мыслить позитивно и жду травяного сезона. Вполне возможно, что тот же US Open состоится в ранее обозначенные сроки».

Британский теннисист Кен Скупски поделился мнением касательно возможных сроков возобновления сезона, прерванного по причине пандемии коронавируса.«Лично мне кажется, что всё это может затянуться на полгода, - приводит слова Скупски Daily Mail.. Более того, не удивлюсь, если тенниса в 2020 больше вообще не будет.Разумеется, я стараюсь мыслить позитивно и жду травяного сезона. Вполне возможно, что тот же US Open состоится в ранее обозначенные сроки».