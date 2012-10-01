Димитров: Поспорили с друзьями, у кого после карантина борода будет длиннее





«Регулярно общаюсь с друзьями. Мы решили организовать соревнование - у кого в итоге окажется самая длинная борода, - приводит слова Димитрова TennisKafe. - Надеюсь, что смогу победить. В такое время даже маленькие успехи важны.



Также подумываю о том, чтобы записаться на онлайн-курсы. Всегда мечтал поучиться в Гарвардской бизнес-школе».

Болгарский теннисист Григор Димитров рассказал, чем занимается на карантине.«Регулярно общаюсь с друзьями. Мы решили организовать соревнование - у кого в итоге окажется самая длинная борода, - приводит слова Димитрова TennisKafe. - Надеюсь, что смогу победить. В такое время даже маленькие успехи важны.Также подумываю о том, чтобы записаться на онлайн-курсы. Всегда мечтал поучиться в Гарвардской бизнес-школе».