На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Димитров: Поспорили с друзьями, у кого после карантина борода будет длиннее
Димитров: Поспорили с друзьями, у кого после карантина борода будет длиннееБолгарский теннисист Григор Димитров рассказал, чем занимается на карантине.

«Регулярно общаюсь с друзьями. Мы решили организовать соревнование - у кого в итоге окажется самая длинная борода, - приводит слова Димитрова TennisKafe. - Надеюсь, что смогу победить. В такое время даже маленькие успехи важны.

Также подумываю о том, чтобы записаться на онлайн-курсы. Всегда мечтал поучиться в Гарвардской бизнес-школе».
По материалам: GoTennis.ru
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

US Open. Роджер Федерер – Григор Димитров: обзор матча 1/4 финала (Видео)
US Open. Димитров – де Минор: обзор матча четвертого круга (Видео)
US Open. Григор Димитров без борьбы вышел в третий раунд
Димитров: В матче с Надалем сделал все возможное на корте
Димитров рассказал об отношениях с Шараповой
Димитров: Если выйду в финал, Шарапова обязательно появится на трибуне
Роттердам. Димитров стал первым полуфиналистом
Париж. 16 эйсов Димитрова помогли ему победить Мельцера
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Новак Джокович пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом в Сербии
Кен Скупски: Не удивлюсь, если тенниса в 2020 больше не будет
Димитров: Поспорили с друзьями, у кого после карантина борода будет длиннее
Глава ATP: Стремимся, чтобы травяные турниры остались в календаре, но все неопределенно
Стаховский рассказал о финансовых последствиях коронавируса для тура и игроков

Последние новости спорта

18:31

Эдди Хирн — о том, когда Энтони Джошуа готов драться за звание абсолюта 169 | Бокс

18:10

Новак Джокович пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом в Сербии 139 | Теннис

17:56

Фелипе Масса: Я бы оставил Феттеля в Ferrari 125 | Формула-1

17:47

Доротея Вирер — о карантине: Так хорошо чувствую себя на диване 138 | Биатлон

17:32

Сидни Кросби готов к тому, что сезон в НХЛ возобновится с плей-офф 119 | Хоккей

17:16

Робин Ленер: Вижу нулевую вероятность того, что этот сезон НХЛ можно спасти 119 | Хоккей

17:05

Бой Фьюри и Джошуа состоится не раньше февраля 2021 года 132 | Бокс

16:27

Амир Хан разместит больных коронавирусом в своем недостроенном ТРЦ 143 | Бокс

16:12

Мартен Фуркад рассказал, чем гордится больше всего 133 | Биатлон

15:18

21-летняя российская дзюдоистка пыталась покончить с собой 152 | Единоборства

Все новости

ВИДЕО

НБА. Лучшие моменты с участием Леброна Джеймса в сезоне-2019/2020

Гимнаст Никита Нагорный поддержал челлендж с туалетной бумагой (Видео)

Свитолина и Монфис сняли шутливое видео о коронавирусе

Элина Свитолина станцевала в рамках «Vibe Challenge» (Видео)

НБА. Эндрю Уиггинс, Лука Дончич и Джош Джексон – в топ-10 моментов дня (Видео)

НБА. Танасис Адетокумбо, Трэй Янг и Стерлинг Браун – в топ-5 моментов дня (Видео)

Лион. Кенин победила Фридзам: обзор финального матча (Видео)



Топ-новости недели

МОК опубликовал заявление о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год
Член МОК: Олимпийские игры-2020 точно не начнутся 24 июля
Оргкомитет ОИ-2020 рассматривает варианты переноса Игр из-за коронавируса
Николай Буценко стал обладателем олимпийской лицензии на ОИ-2020 в Токио
Итальянка Доротея Вирер - обладательница Большого хрустального глобуса по биатлону в сезоне 2019/2020


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Март 2020 (436)
Февраль 2020 (605)
Январь 2020 (616)
Декабрь 2019 (578)
Ноябрь 2019 (427)
Октябрь 2019 (526)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги