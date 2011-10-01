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Стаховский рассказал о финансовых последствиях коронавируса для тура и игроков
Стаховский рассказал о финансовых последствиях коронавируса для тура и игроковУкраинский теннисист Сергей Стаховский поделился мнением о пандемии коронавируса. Спортсмен предполагает, что ситуация будет иметь серьёзные последствия.

«Сложилась очень сложная ситуация для тура и игроков», — приводит слова Стаховского beIN Sports. - Большинство теннисистов живут на призовые. То, что они зарабатывают, сразу вкладывают вновь в теннис. Поэтому последние недели были очень тяжёлыми, а впереди нас ждут сложные месяцы для тура.

Сколько можно будет потратить денег, чтобы помочь игрокам? Два месяца, три месяца, будем мы вообще в этом сезоне играть или уже нет?

Хорошо, что у ATP есть свои резервы. Я долгое время был частью этой системы, я действительно верю в людей, которые там работают. Уверен, что они смогут найти решение».

Стаховский: Мы будем говорить, что коронавирус – это фигня, потому что Усик так сказал?
По материалам: Чемпионат.com
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