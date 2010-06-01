Первым теннисистом с коронавирусом стал победитель турнира в Сантьяго

Бразилец Тьяго Сейбот Уайлд, ставший победителем февральского турнира АТР в Сантьяго, заразился коронавирусом. Он стал первым теннисистом, у которого диагностирован COVID-19.«Всю последнюю неделю я провёл в самоизоляции, следовал рекомендациям врача, заботился о себе. Хочу в очередной раз всем напомнить, что надо оставаться дома и позаботиться о своих близких — это может помешать распространению вируса», — написал Уайлд в «Твиттере».Победа в финале турнира Сантьяго над норвежцем Каспером Руужом (7:5, 4:6, 6:3) стала для 20-летнего бразильца первым триумфом в карьере в турнирах АТР.