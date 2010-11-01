Роджер Федерер: Тоже сижу дома и уже довольно давно никому не пожимаю руки

Швейцарский теннисист



«Я тоже сижу дома и уже довольно давно никому не пожимаю руки. Кроме того, я очень часто мою руки, как и рекомендовано.



Считаю, что помогать друг другу сейчас важнее, чем когда-либо. Тем более важно помочь старшему поколению, которое сейчас находится в повышенной зоне риска. Мы должны помочь им, держась при этом на расстоянии двух метров и не пожимая руки.



Очень важно серьёзно относиться к этим правилам. Очень-очень серьёзно. Мы все можем оказаться в карантине и больше не сможем выходить из дома, поэтому очень надеюсь, что все мы отнесёмся к этому очень серьёзно», — приводит слова Федерера Essentially Sports.



В Швейцарии по состоянию на 20 марта было зарегистрировано более 4800 случаев заражения COVID-19, 43 человека умерли.



Швейцарский теннисист Роджер Федерер высказал обеспокоенность в связи с тем, что число людей, инфицированных коронавирусом по всему миру, растёт с каждым часом. Федерер в своей резиденции в Швейцарии восстанавливается после операции на колене, перенесённой в феврале. На корт он планировал вернуться к травяному сезону. В данный момент все теннисные турниры отменены до июня.«Я тоже сижу дома и уже довольно давно никому не пожимаю руки. Кроме того, я очень часто мою руки, как и рекомендовано.Считаю, что помогать друг другу сейчас важнее, чем когда-либо. Тем более важно помочь старшему поколению, которое сейчас находится в повышенной зоне риска. Мы должны помочь им, держась при этом на расстоянии двух метров и не пожимая руки.Очень важно серьёзно относиться к этим правилам. Очень-очень серьёзно. Мы все можем оказаться в карантине и больше не сможем выходить из дома, поэтому очень надеюсь, что все мы отнесёмся к этому очень серьёзно», — приводит слова Федерера Essentially Sports.В Швейцарии по состоянию на 20 марта было зарегистрировано более 4800 случаев заражения COVID-19, 43 человека умерли.