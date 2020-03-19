Элина Свитолина станцевала в рамках «Vibe Challenge» (Видео)



View this post on Instagram #VibeChallenge #Tiktok level 0.01 ? A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on Mar 19, 2020 at 1:54pm PDT

Украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в челлендже под названием «Vibe Challenge», в котором пользователи TikTok танцуют под трек Sales - Chinese New Year.