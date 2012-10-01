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Организаторы Уимблдона приостановили подготовку болбоев из-за коронавируса
Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) приостановил подготовку болбоев к Уимблдону, утверждает The Guardian. По данным источника, организаторы до сих пор не знают, состоится ли турнир «Большого шлема» в запланированные даты.

Пока что организаторы продолжают рассчитывать, что им удастся начать турнир 29 июня. В AELTC говорили, что следят за ситуацией с пандемией коронавируса, а решение будет приниматься позднее. Но пока всё чаще возникают слухи, согласно которым из-за пандемии ситуация к этому времени ещё не позволит провести турнир «Большого шлема».

Ранее уже было объявлено о переносе Открытого чемпионата Франции по теннису. Организаторы перенесли его с мая на сентябрь, что в итоге привело к серьёзным изменениям в календаре.
По материалам: Чемпионат.com
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