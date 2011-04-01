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Серена Уильямс рассказала, чем будет заниматься следующие шесть недель
Серена Уильямс рассказала, чем будет заниматься следующие шесть недельБывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, что планирует посвятить семье следующие шесть недель, во время которых в мире фактически не будут проводиться теннисные турниры. Пауза связана с угрозой распространения коронавируса.

«Следующие шесть недель проведу в одиночестве. Побуду женой, мамой. Буду готовить, убираться. Будет генеральная уборка. Маски для лица, уроки макияжа. Потом расскажу, как всё пройдёт. Берегите себя, всё это серьёзно.

Как прошёл первый день? Два раза поспала, приготовила мешок попкорна. Пока не готовила и не убирала, но завтра начну тренироваться», — написала американка в «Твиттере».

Из-за вспышки коронавируса во всём мире отменяются соревнования. Так, уже приостановлены ведущие футбольные чемпионаты, НБА, НХЛ, баскетбольная Евролига, Лига чемпионов, Лига Европы и прочие соревнования.

По материалам: Чемпионат.com
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