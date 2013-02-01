WTA выступила с заявлением по поводу отмены турниров из-за коронавируса

Женская теннисная ассоциация (WTA) выступила с заявлением по поводу отмены турниров в связи с пандемией коронавируса. Ожидается, что соревнования возобновятся 20 апреля. Ранее были отменены турниры в Индиан-Уэллсе, Майами, Чарльстоне, Гвадалахаре, Боготе и Штутгарте.«У WTA есть обязательства перед членами (игроками и турнирами) по предоставлению возможностей для игры. Мы считаем, что лучше всего подождать ещё некоторое время, чтобы оценить вероятность реализации данных возможностей.Мы активно общаемся с европейскими грунтовыми и травяными турнирами. Мы считаем разумным и уважительным принимать быстрые решения, но в то же время важно не просто реагировать, а потратить необходимое время на оценку возможности проведения европейской серии турниров. Мы будем вести переговоры с нашими турнирами и игроками, прежде чем принять решение. Мы рассчитываем принять решение на предстоящей неделе», — приводит слова представителя WTA Tennis 365.Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.