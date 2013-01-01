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Экс-тренер Шараповой: Конкуренция становится жестче. Возможно, Мария поняла, что пора уйти
Экс-тренер Шараповой: Rонкуренция становится жtстче. Возможно, Мария поняла, что пора уйтиУтака Накамура, бывший тренер россиянки Марии Шараповой, прокомментировал её решение завершить карьеру. Накамура работал с Шараповой на протяжении семи лет.

«Я думаю, что она отдала всю себя теннису. Конкуренция становится всё жёстче. Возможно, Мария поняла, что настало время уйти, — цитирует японского тренера Tennis World USA. - У неё есть бизнес-интересы. Я думаю, что после окончания карьеры она сможет использовать знания, полученные в теннисе.

Шарапова всегда стремилась становиться лучше. Даже после того, как она выигрывала матч, Мария спрашивала, чем мы будем заниматься на тренировке на следующий день. Она всегда думала, как можно улучшить свою игру. Ей нравилось пробовать что-то новое».
По материалам: Чемпионат.com
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