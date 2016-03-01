Николя Маю: Все участники получат призовые за первый круг отмененного турнира в Индиан-Уэллсе

Французский теннисист Николя Маю рассказал, что игроки получат призовые за отмененный из-за коронавируса Masters в Индиан-Уэллсе (США).



«Я говорил с людьми из Совета игроков, и все участники должны получить призовые за первый круг, цитирует теннисиста lequipe.fr. - Еще у нас есть страховка, но она покрывает только травмы.



Если проблема сохранится, ATP, наверное, придется искать какое-нибудь решение. Хотя, конечно, первоочередная задача – это борьба с болезнью».



Турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе должен был состояться 12-22 марта.