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Николя Маю: Все участники получат призовые за первый круг отмененного турнира в Индиан-Уэллсе
Французский теннисист Николя Маю рассказал, что игроки получат призовые за отмененный из-за коронавируса Masters в Индиан-Уэллсе (США).

«Я говорил с людьми из Совета игроков, и все участники должны получить призовые за первый круг, цитирует теннисиста lequipe.fr.  - Еще у нас есть страховка, но она покрывает только травмы.

Если проблема сохранится, ATP, наверное, придется искать какое-нибудь решение. Хотя, конечно, первоочередная задача – это борьба с болезнью».

Турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе должен был состояться 12-22 марта.
По материалам: Tribuna.com
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