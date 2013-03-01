Свитолина отреагировала на перенос турнира в Индиан-Уэллсе

Can’t even imaging how MANY people lost LOTS of money with @BNPPARIBASOPEN cancellation... #ThinkingOutLoud — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) March 9, 2020

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина прокомментировала перенос турнира в Индиан-Уэллсе (США) - Premier Mandatory с призовым фондом $8,761,725 из-за коронавируса. Турнир должен был проходить с 12 по 22 марта.Организаторы приняли решение перенести турнир из-за риска заражения коронавирусом.«Не могу даже представить, как много людей потеряло кучу денег из-за отмены турнира в Индиан-Уэллсе… Мысли вслух, берегите себя», – написала Свитолина в «твиттере».Также стало известно об отмене трех турниров серии «челленджер» в Китае (турниры WTA в Куньмине и Сиане, турнир ATP в Аньнине) из-за коронавируса. Три челленджера в Южной Корее были перенесены на более поздний срок.