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Индиан-Уэллс. Ирина Бегу победила в финале Мисаки Дои
Индиан-Уэллс. Ирина Бегу победила в финале Мисаки ДоиВ Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $162,450 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

29-летняя румынка Ирина Бегу, занимающая в мировом рейтинге 104-е место, нанесла поражение 86-й ракетке мира, 28-летней японке Мисаки Дои (13) со счетом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 26 минут. Бегу сделала шесть брейков, один эйс и совершила шесть двойных ошибок. На счету Дои три брейка и две двойные ошибки при отсутствии эйсов. Теперь в их личном противостоянии румынка лидирует со счетом 2:0.

За свой успех на «Челленджере» в Индиан-Уэллсе Бегу получит 160 рейтинговых очков и $24,000 призовых.

Напомним, украинка Леся Цуренко дошла до полуфинала, где уступила Ирине Бегу - 6:4, 6:4.
 
Теннис. WTA125k Series - Oracle Challenger Series. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $162,450. Одиночный разряд. 48 участниц.
Финал
Ирина Бегу (Румыния) – Мисаки Дои (Япония, 13) –6:3, 6:3
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