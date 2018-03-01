Индиан-Уэллс. Ирина Бегу победила в финале Мисаки Дои

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $162,450 в одиночном разряде состоялся финальный матч.



29-летняя румынка Ирина Бегу, занимающая в мировом рейтинге 104-е место, нанесла поражение 86-й ракетке мира, 28-летней японке Мисаки Дои (13) со счетом 6:3, 6:3.



Матч продолжался 1 час 26 минут. Бегу сделала шесть брейков, один эйс и совершила шесть двойных ошибок. На счету Дои три брейка и две двойные ошибки при отсутствии эйсов. Теперь в их личном противостоянии румынка лидирует со счетом 2:0.



За свой успех на «Челленджере» в Индиан-Уэллсе Бегу получит 160 рейтинговых очков и $24,000 призовых.



Напомним, украинка Леся Цуренко дошла до полуфинала, где уступила Ирине Бегу -



Теннис. WTA125k Series - Oracle Challenger Series. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $162,450. Одиночный разряд. 48 участниц.

Финал

Ирина Бегу (Румыния) – Мисаки Дои (Япония, 13) –6:3, 6:3 В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $162,450 в одиночном разряде состоялся финальный матч.29-летняя румынка, занимающая в мировом рейтинге 104-е место, нанесла поражение 86-й ракетке мира, 28-летней японке(13) со счетом 6:3, 6:3.Матч продолжался 1 час 26 минут. Бегу сделала шесть брейков, один эйс и совершила шесть двойных ошибок. На счету Дои три брейка и две двойные ошибки при отсутствии эйсов. Теперь в их личном противостоянии румынка лидирует со счетом 2:0.За свой успех на «Челленджере» в Индиан-Уэллсе Бегу получит 160 рейтинговых очков и $24,000 призовых.Напомним, украинка Леся Цуренко дошла до полуфинала, где уступила Ирине Бегу - 6:4, 6:4 Ирина Бегу (Румыния) – Мисаки Дои (Япония, 13) –6:3, 6:3