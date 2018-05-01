Свитолина — о победе в Монтеррее: Мы обе сыграли хорошо, не было простых геймов.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу в финальном матче турнира в Монтеррее (Мексика) против чешки Мари Боузковой со счётом



«Мари отлично сражалась, я думаю, это был матч очень высокого уровня, – приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA. - Мы обе сыграли хорошо, боролись, не было простых геймов. Я думаю, зрители подталкивали нас играть лучшим образом, получать поддержку от болельщиков из Мексики потрясающе.



Я чувствую себя прекрасно. Это ещё один шаг к моей цели, я движусь в правильном направлении. Я счастлива, что всё идёт по плану.



Было нелегко после проигрыша второго сета. Мне пришлось заново собраться с мыслями и просто продолжать работать».



Монтеррей. Свитолина победила Боузкову: обзор финального матча (Видео) Украинская теннисисткапрокомментировала победу в финальном матче турнира в Монтеррее (Мексика) против чешкисо счётом 7:5, 4:6, 6:4 «Мари отлично сражалась, я думаю, это был матч очень высокого уровня, – приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA. - Мы обе сыграли хорошо, боролись, не было простых геймов. Я думаю, зрители подталкивали нас играть лучшим образом, получать поддержку от болельщиков из Мексики потрясающе.Я чувствую себя прекрасно. Это ещё один шаг к моей цели, я движусь в правильном направлении. Я счастлива, что всё идёт по плану.Было нелегко после проигрыша второго сета. Мне пришлось заново собраться с мыслями и просто продолжать работать».