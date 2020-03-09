Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-5

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 9 марта, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на пятое место. Даяна Ястремская сохранила 25-ю позицию, два пункта потеряла Катерина Козлова (98-я).



Во второй сотне рейтинга на прежних позициях остались Катарина Завацкая (105) и Марта Костюк (141), на 13 пунктов поднялась Леся Цуренко (139). Ангелина Калинина опустилась со 140-й на 144-ю строчку.



Лидерство в мировом рейтинге сохранила австралийка Эшли Барти и опережает ближайшую преследовательницу румынку Симону Халеп на 2641 очко. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира по-прежнему японка Наоми Осака.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 09.03.2020г.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6076

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205

4 (5). София Кенин (США) – 4590

5 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4580

6 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555

7 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915

10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3626

…

25 (25). Даяна Ястремская (Украина) – 1835

98 (96). Катерина Козлова (Украина) – 658

105 (105) – Катарина Завацкая (Украина) – 631

139 (152). Леся Цуренко (Украина) – 460

141 (141). Марта Костюк (Украина) – 451

144 (140). Ангелина Калинина (Украина) – 436



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 9 марта, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на пятое место. Даяна Ястремская сохранила 25-ю позицию, два пункта потеряла Катерина Козлова (98-я).Во второй сотне рейтинга на прежних позициях остались Катарина Завацкая (105) и Марта Костюк (141), на 13 пунктов поднялась Леся Цуренко (139). Ангелина Калинина опустилась со 140-й на 144-ю строчку.Лидерство в мировом рейтинге сохранила австралийка Эшли Барти и опережает ближайшую преследовательницу румынку Симону Халеп на 2641 очко. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира по-прежнему японка Наоми Осака.1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 60763 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 52054 (5). София Кенин (США) – 45905 (7). Элина Свитолина (Украина) — 45806 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 45557 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 43358 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 40109 (9). Серена Уильямс (США) — 391510 (10). Наоми Осака (Япония) — 362625 (25). Даяна Ястремская (Украина) – 183598 (96). Катерина Козлова (Украина) – 658105 (105) – Катарина Завацкая (Украина) – 631139 (152). Леся Цуренко (Украина) – 460141 (141). Марта Костюк (Украина) – 451144 (140). Ангелина Калинина (Украина) – 436