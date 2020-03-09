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Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-5
Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-5Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 9 марта, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на пятое место. Даяна Ястремская сохранила 25-ю позицию, два пункта потеряла Катерина Козлова (98-я).

Во второй сотне рейтинга на прежних позициях остались Катарина Завацкая (105) и Марта Костюк (141), на 13 пунктов поднялась Леся Цуренко (139). Ангелина Калинина опустилась со 140-й на 144-ю строчку.

Лидерство в мировом рейтинге сохранила австралийка Эшли Барти и опережает ближайшую преследовательницу румынку Симону Халеп на 2641 очко. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира по-прежнему японка Наоми Осака.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 09.03.2020г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6076
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
4 (5). София Кенин (США) – 4590
5 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4580
6 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555
7 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915
10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3626

25 (25). Даяна Ястремская (Украина) – 1835
98 (96). Катерина Козлова (Украина) – 658
105 (105) – Катарина Завацкая (Украина) – 631
139 (152). Леся Цуренко (Украина) – 460
141 (141). Марта Костюк (Украина) – 451
144 (140). Ангелина Калинина (Украина) – 436

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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