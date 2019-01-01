Лион. Кенин победила Фридзам: обзор финального матча (Видео)

София Кенин, в финальном матче на турнире категории WTA International - Open 6?me Sens в Лионе (Франция) обыграла в трех партиях немку Анну-Лену Фридзам, занимающую в мировом рейтинге 45-е место, со счетом

Для Кенин этот титул стал пятым в карьере.



Лидер посева, пятая ракетка мира американка, в финальном матче на турнире категории WTA International - Open 6?me Sens в Лионе (Франция) обыграла в трех партиях немку, занимающую в мировом рейтинге 45-е место, со счетом 6:2, 4:6, 6:4 Для Кенин этот титул стал пятым в карьере.