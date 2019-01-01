София Кенин стала чемпионкой турнира в Лионе

Теннис. WTA International. Лион (Франция). Хард. Призовой фонд 250,000 евро1. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Лионе (Франция) на турнире WTA категории International - Open 6?me Sens с призовым фондом 275,000 евро состоялся финальный матчЛидер посева, пятая ракетка мира, 21-летняя американкаобыграла в трех сетах 26-летнюю немку, занимающую в мировом рейтинге 45-е место, со счетом 6:2, 4:6, 6:4.За 1 час 49 минут, проведенные на корте, Кенин выиграла пять геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. На счету победительницы четыре эйса и два двойные ошибки, а Фридзам пять раз подала навылет и один раз ошиблась при подаче. Ранее теннисистки не встречались.Титул, завоёванный на турнире Open 6 Sens, стал для Кенин пятым в карьере и принес ей 280 рейтинговых очков и 34,677 евро призовых.София Кенин (США) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 6:2, 4:6, 6:4