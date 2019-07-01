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Монтеррей. Свитолина победила Боузкову: обзор финального матча (Видео)
Седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина, посеянная под первым номером, в финальном матче на турнире категории WTA International - Abierto GNP Seguros в Монтеррее (Мексика) обыграла  чешку Мари Боузкова, занимающую в мировом рейтинге 57-е место, со счетом 7:5, 4:6, 6:4.
Этот титул стал для Свитолиной первым в сезоне и 14-м в карьере.
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