Элина Свитолина выиграла турнир в Монтеррее

В Монтеррее (Мексика) на турнире категории WTA International - Abierto GNP Seguros с призовым фондом $275,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Седьмая ракетка мира, 25-летняя украинка, посеянная под первым номером, одержала победу над 21-летней чешкой(9), занимающей в рейтинге WTA 57-е место, со счетом 7:5, 4:6, 6:4.Поединок продолжался 3 часа. За это время Свитолина взяла пять подач Боузковой и упустила четыре своих. Элина выполнила шесть эйсов и допустила три двойные ошибки, а Мари ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Благодаря этой победе Свитолина вышла вперед в личном противостоянии с чешкой – 2:1.Титул, завоеванный на турнире Abierto GNP Seguros, стал для Свитолиной первым в сезоне и 14-м в карьере.