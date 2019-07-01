Монтеррей. Боузкова победила Конту: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Мари Боузкова, занимающая в мировом рейтинге 57-е место, в матче 1/2 финала на турнире категории WTA International - Abierto GNP Seguros в Монтеррее (Мексика) нанесла поражение 16-й ракетке мира британке Йоханне Конте, посеянной под вторым номером, со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки играли 1 час 41 минуту.

В финале турнира Abierto GNP Seguros Мари Боузкова сразится с украинкой

Чешская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге 57-е место, в матче 1/2 финала на турнире категории WTA International - Abierto GNP Seguros в Монтеррее (Мексика) нанесла поражение 16-й ракетке мира британке, посеянной под вторым номером, со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки играли 1 час 41 минуту.В финале турнира Abierto GNP Seguros Мари Боузкова сразится с украинкой Элиной Свитолиной