Монтеррей. Свитолина победила Рус: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Элина Свитолина в матче 1/2 финала на турнире категории WTA International - Abierto GNP Seguros в Монтеррее (Мексика) разгромила за 50 минут голландку Аранту Рус, занимающую в мировом рейтинге 76-е место, со счетом

В финале турнира Abierto GNP Seguros Свитолина скрестит ракетки с чешкой Мари Боузковой.



Лидер посева, седьмая ракетка мира украинкав матче 1/2 финала на турнире категории WTA International - Abierto GNP Seguros в Монтеррее (Мексика) разгромила за 50 минут голландку, занимающую в мировом рейтинге 76-е место, со счетом 6:0, 6:1 В финале турнира Abierto GNP Seguros Свитолина скрестит ракетки с чешкой Мари Боузковой.