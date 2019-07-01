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Монтеррей. Свитолина победила Рус: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Лидер посева, седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина в матче 1/2 финала на турнире категории WTA International - Abierto GNP Seguros в Монтеррее (Мексика) разгромила за 50 минут голландку Аранту Рус, занимающую в мировом рейтинге 76-е место, со счетом 6:0, 6:1.
В финале турнира Abierto GNP Seguros Свитолина скрестит ракетки с чешкой Мари Боузковой.

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