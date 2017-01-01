Лион. Костюк в паре с Кужмовой выбывают в полуфинале

В Лионе (Франция) - на турнире WTA категории International - Open 6?me Sens с призовым фондом 275,000 евро в парном разряде прошли полуфинальные матчи.Украинка(№370 в парном рейтинге WTA) и ее напарница словачка(29) уступили голландскому дуэту(114) /(110). Поединок продолжался 1 час 2 минуты и завершился в пользу голландок со счетом 0:6, 6:2, 10:3.Костюк и Кужмова реализовали три брейк-пойнта из восьми возможных, один раз подали навылет и допустили две двойные ошибки. На счету Керхов и Схофс два брейка, один эйс и шесть двойных ошибок.Отметим, что для Марты Костюк это был первый в карьере парный полуфинал в WTA-туре.