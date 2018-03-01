Индиан-Уэллс. Цуренко завершила выступление в полуфинале

Теннис. WTA125k Series - Oracle Challenger Series. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $162,450. Одиночный разряд. 48 участниц.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $162,450 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.127-я ракетка мира, 30-летняя украинкауступила 104-й ракетке мира, 29-летней румынкесо счетом 4:6, 4:6.Теннисистки провели на корте полтора часа. Цуренко выиграла четыре гейма на приеме и проиграла шесть на своей подаче. Навылет Леся не подавала и совершила пять двойных ошибок. Бегу выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку. Теперь счет их личных встреч стал равный – 3:3.В финале соперницей Бегу будет 86-я ракетка мира, 28-летняя японка, которая стала финалисткой без борьбы. Ее соперница, россиянка Вера Звонарева снялась с турнира из-за травмы бедра.Ирина Бегу (Румыния) – Леся Цуренко (Украина) – 6:4, 6:4Мисаки Дои (Япония, 13) – Вера Звонарева (Россия) - Rt