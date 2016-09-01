Монтеррей. Бондаренко и Фишман в паре стали финалистками

В Монтеррее (Мексика) на турнире категории WTA International - Abierto GNP Seguros с призовым фондом $275,000 парном разряде прошли полуфинальные матчи.Украинка(№237 в парном рейтинге WTA) и ее напарница канадка(56) одержали победу над чешским дуэтом(204) /(54) со счетом 6:4, 0:6, 13:11.За 1 час 10 минут, проведенные на корте, Бондаренко и Фишман сделали один брейк, один эйс и допустили одну двойную ошибку. На счету Боузковой и Вораковой три брейка, два эйса и пять двойных ошибок.В финале Бондаренко и Фишман сразятся с японкой(79) и китаянкой(80), которые обыграли третий сеяный дуэт из Австралии Эллен Перес (44) / Сторм Сандерс (76) со счетом 6:7(3), 6:4, 10:8.