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Монтеррей. Бондаренко и Фишман в паре стали финалистками
Монтеррей. Бондаренко и Фишман в паре стали финалисткамиВ Монтеррее (Мексика) на турнире  категории WTA International - Abierto GNP Seguros с призовым фондом $275,000 парном разряде прошли полуфинальные матчи.

Украинка Катерина Бондаренко (№237 в парном рейтинге WTA) и ее напарница канадка Шарон Фишман (56) одержали победу над чешским дуэтом Мари Боузкова (204) / Рената Воракова (54) со счетом 6:4, 0:6, 13:11.

За 1 час 10 минут, проведенные на корте, Бондаренко и Фишман сделали один брейк, один эйс и допустили одну двойную ошибку. На счету Боузковой и Вораковой три брейка, два эйса и пять двойных ошибок.

В финале Бондаренко и Фишман сразятся с японкой Мию Като (79) и китаянкой Ван Яфань (80), которые обыграли третий сеяный дуэт из Австралии Эллен Перес (44) / Сторм Сандерс (76) со счетом 6:7(3), 6:4, 10:8.
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