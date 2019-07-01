Монтеррей. Свитолина разгромила Рус и вышла в финал

Теннис. WTA International - Abierto GNP Seguros. Монтеррей (Мексика). Хард. Призовой фонд $275.000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Монтеррее (Мексика) на турнире категории WTA International - Abierto GNP Seguros с призовым фондом $275,000 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.Седьмая ракетка мира, 25-летняя украинка, посеянная под первым номером, разгромила 29-летнюю голландку, занимающую в мировом рейтинге 76-е место. Для победы со счетом 6:0, 6:1 украинке потребовалось 50 минут.Свитолина реализовала пять брейк-пойнтов из десяти возможных и не позволила сопернице заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Элины пять эйсов и одна двойная ошибка, а Араyта один раз подала навылет и один раз ошиблась при подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.В финале турнира Abierto GNP Seguros Свитолина скрестит ракетки с чешкой(9), занимающей в рейтинге WTA 57-е место, которая оказалась сильнее британки(2) – 6:3, 6:4.Элина Свитолина (Украина, 1) – Аранта Рус (Нидерланды, LD) – 6:0, 6:1Мари Боузкова (Чехия, 9) – Йоханна Конта (Великобритания, 2) – 6:3, 6:4