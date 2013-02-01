Кубок Дэвиса. Марченко принес победу Украине в матче против Тайваня – 3:2

Теннис. Кубок Дэвиса. Первая Мировая группа. Плей-офф. Запорожье (Украина). 7 марта

Сегодня, 7 марта, в Запорожье завершился второй день матчевой встречи мужской сборной Украины по теннису с командой Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.Напомним, после первого дня соревнований счет в матче был 2:0 в пользу сборной Тайваня.Сегодня украинцы сравняли счет и вернули интригу - сначала парную встречу выиграли Сергей Стаховский и Денис Молчанов, а затем одиночку выиграл Стаховский.Победитель определился в одиночном поединке, в котором Илья Марченко одержал победу над Ценг Чунь Синем – 6:3, 6:2.За 1 час 16 минут игрового времени Марченко сделал три брейка и отыграл все четыре брейк-пойнта, имевшихся у соперника. На счету Ильи семь эйсов и одна двойная ошибка, а Ценг Чунь Синь на подаче не ошибался и один раз подал навылет.В итоге сборная Украины одержала победу со счетом 3:2.В следующий раз украинцы будут играть в сентябре этого года вместе с другими победителями плей-офф Первой Мировой группы. Команды будут бороться за путевки в квалификационный этап Финала Кубка Дэвиса-2021– Китайский Тайбэй – 3:2Сергей Стаховский -– 6:3, 1:6, 2:6Илья Марченко -– 4:6, 4:63-й матч.- Ян Цунг-Хуа / Се Чэн-Пэн – 6:7(4), 6:4, 6:44-й матч.- Ву Тунг Лин – 7:6(3), 4:6, 6:35-й матч.- Ценг Чунь Синь – 6:3, 6:2