Кубок Дэвиса. Украинцы сравняли счет в матче против Тайваня – 2:2

Теннис. Кубок Дэвиса. Первая Мировая группа. Плей-офф. Запорожье (Украина). 7 марта

Сегодня, 7 марта, в Запорожье проходит второй день матчевой встречи мужской сборной Украины по теннису с командой Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.Напомним, после первого дня соревнований счет в матче был 2:0 в пользу сборной Тайваня.Первое очко украинцы заработали в парной встрече.одержали победу над Ян Цунг-Хуа / Се Чэн-Пэн со счетом 6:7(4), 6:4, 6:4.Поединок продолжался 2 часа 15 минут. Стаховский и Молчанов сделали два брейка и отыграли оба брейк-пойнта, имевшиеся у соперников. Обе пары на подаче совершили по четыре двойных ошибки, при этом украинцы шесть раз подали навылет, а Ян Цунг-Хуа и Се Чэн-Пэн выполнили два эйса.Таким образом, украинцы сократили отставание в матче с представителями Тайваня – 1:2.Сравнял счет и возвратил интригу в матчевой встрече Стаховский, одержав победу над Ву Тунг Линем - 7:6(3), 4:6, 6:3.За 2 часа 34 минуты, проведенные на корте соперники взяли по две подачи друг друга. Сергей выполнил девять эйсов и допустил четыре двойные ошибки, а его соперник пять раз подал навылет и трижды ошибся на подаче.Счет в матче стал равный – 2:2. Победитель определится в одиночном поединке, на корт выйдут Илья Марченко и Ценг Чунь Синь.1-й матч. Сергей Стаховский - Ценг Чунь Синь – 6:3, 1:6, 2:62-й матч. Илья Марченко - Ву Тунг Лин – 4:6, 4:63-й матч. Стаховский / Марченко - Ян Цунг-Хуа / Се Чэн-Пэн – 6:7(4), 6:4, 6:44-й матч. Сергей Стаховский - Ву Тунг Лин – 7:6(3), 4:6, 6:3