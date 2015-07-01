Кубок Дэвиса. Украинцы сравняли счет в матче против Тайваня – 2:2

Россиянка Валиева выиграла юниорский ЧМ по фигурному катанию; Шаботова – 20-я 132 | Фигурное катание
Украинские биатлонисты – вторые в эстафете на этапе Кубка мира в Нове Место 213 | Биатлон / Главные новости спорта
Американские танцоры выиграли юниорский ЧМ по фигурному катанию; Голубцова/Белобров – 14-е (+Видео) 223 | Фигурное катание
Тереза Йохауг — о поражении от Карлссон: Я должна была выиграть, но мне не сказали сменить лыжи 131 | Лыжные гонки
Шведская лыжница Фрида Карлссон победила в королевском марафоне в Хольменколлене (+Видео) 165 | Лыжные гонки
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