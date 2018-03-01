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Индиан-Уэллс. Цуренко встретится с Бегу в полуфинале и другие результаты
Индиан-Уэллс. Цуренко встретится с Бегу в полуфинале и другие результатыВ Индиан-Уэллсе (США) - на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $162,450 в одиночном разряде проходили четвертьфинальные матчи.

127-я ракетка мира, 30-летняя украинка Леся Цуренко в трех сетах одолела 19-летнюю сербку Ольгу Данилович, занимающую в рейтинге WTA 179-ю позицию, со счетом 2:6, 7:5, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 26 минут. Соперницы взяли по пять подач друг друга. Цуренко выполнила два эйса и допустила одну двойную ошибку, а Данилович семь раз подала навылет и четыре раза ошиблась при подаче. Между собой теннисистки играли впервые.

За выход в финал турнира Цуренко сразится с румынкой Ириной Бегу, которая оказалась сильнее девятой сеяной американки Джессики Пегулы – 7:5, 6:1.

Второй полуфинальной парой стали японка Мисаки Дои (13) и россиянка Вера Звонарева.
Дои обыграла бельгийку Янину Викмайер – 4:6, 7:5, 7:6(3), а Звонарева выбила из борьбы пятую сеяную немку Лауру Зигемунд – 6:1, 4:6, 6:2.

Теннис. WTA125k Series - Oracle Challenger Series. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $162,450. Одиночный разряд. 48 участниц.
1/4 финала
Леся Цуренко (Украина) – Ольга Данилович (Сербия) – 2:6, 7:5, 7:5
Ирина Бегу (Румыния) – Джессика Пегула (США, 9) – 7:5, 6:1

Мисаки Дои (Япония, 13) – Янина Викмайер (Бельгия) – 4:6, 7:5, 7:6(3)
Вера Звонарева (Россия) - Лаура Зигемунд (Германия, 5) – 6:1, 4:6, 6:2
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