Индиан-Уэллс. Цуренко встретится с Бегу в полуфинале и другие результаты

В Индиан-Уэллсе (США) - на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $162,450 в одиночном разряде проходили четвертьфинальные матчи.



127-я ракетка мира, 30-летняя украинка Леся Цуренко в трех сетах одолела 19-летнюю сербку Ольгу Данилович, занимающую в рейтинге WTA 179-ю позицию, со счетом 2:6, 7:5, 7:5.



Матч продолжался 2 часа 26 минут. Соперницы взяли по пять подач друг друга. Цуренко выполнила два эйса и допустила одну двойную ошибку, а Данилович семь раз подала навылет и четыре раза ошиблась при подаче. Между собой теннисистки играли впервые.



За выход в финал турнира Цуренко сразится с румынкой Ириной Бегу, которая оказалась сильнее девятой сеяной американки Джессики Пегулы – 7:5, 6:1.



Второй полуфинальной парой стали японка Мисаки Дои (13) и россиянка Вера Звонарева.

Дои обыграла бельгийку Янину Викмайер – 4:6, 7:5, 7:6(3), а Звонарева выбила из борьбы пятую сеяную немку Лауру Зигемунд – 6:1, 4:6, 6:2.



Теннис. WTA125k Series - Oracle Challenger Series. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $162,450. Одиночный разряд. 48 участниц.

1/4 финала

Леся Цуренко (Украина) – Ольга Данилович (Сербия) – 2:6, 7:5, 7:5

Ирина Бегу (Румыния) – Джессика Пегула (США, 9) – 7:5, 6:1



Мисаки Дои (Япония, 13) – Янина Викмайер (Бельгия) – 4:6, 7:5, 7:6(3)

Вера Звонарева (Россия) - Лаура Зигемунд (Германия, 5) – 6:1, 4:6, 6:2 В Индиан-Уэллсе (США) - на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $162,450 в одиночном разряде проходили четвертьфинальные матчи.127-я ракетка мира, 30-летняя украинкав трех сетах одолела 19-летнюю сербку, занимающую в рейтинге WTA 179-ю позицию, со счетом 2:6, 7:5, 7:5.Матч продолжался 2 часа 26 минут. Соперницы взяли по пять подач друг друга. Цуренко выполнила два эйса и допустила одну двойную ошибку, а Данилович семь раз подала навылет и четыре раза ошиблась при подаче. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в финал турнира Цуренко сразится с румынкой, которая оказалась сильнее девятой сеяной американки– 7:5, 6:1.Второй полуфинальной парой стали японка(13) и россиянкаДои обыграла бельгийку– 4:6, 7:5, 7:6(3), а Звонарева выбила из борьбы пятую сеяную немку– 6:1, 4:6, 6:2.Леся Цуренко (Украина) – Ольга Данилович (Сербия) – 2:6, 7:5, 7:5Ирина Бегу (Румыния) – Джессика Пегула (США, 9) – 7:5, 6:1Мисаки Дои (Япония, 13) – Янина Викмайер (Бельгия) – 4:6, 7:5, 7:6(3)Вера Звонарева (Россия) - Лаура Зигемунд (Германия, 5) – 6:1, 4:6, 6:2