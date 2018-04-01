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Монтеррей. Конта победила Потапову и встретится с Боузковой в полуфинале
Монтеррей. Конта победила Потапову и встретится с Боузковой в полуфиналеВ Монтеррее (Мексика) на турнире  категории WTA International - Abierto GNP Seguros с призовым фондом $275,000 в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала.

16-я ракетка мира, 28-летняя британка Йоханна Конта, посеянная под вторым номером, одержала волевую победу над 18-летней россиянкой Анастасией Потаповой, занимающей в мировом рейтинге 89-е место, со счетом 6:7(6), 6:3, 7:6(7).

Теннсиистки провели на корте 2 часа 40 минут. За это время Конта сделала четыре брейка из одиннадцати возможных, Потапова – три из четырех. Соперницы выполнили по восемь эйсов, при этом Йоханна совершила шесть двойных ошибок, а Анастасия – пять. Ранее теннисистки не встречались.

В полуфинале Конта сыграет против чешки Мари Боузковой (9), которая оказалась сильнее представительницы Китая Ван Яфань (8) – 6:2, 7:5.

Теннис. WTA International - Abierto GNP Seguros. Монтеррей (Мексика). Хард. Призовой фонд $275.000. Одиночный разряд. 32 участницы.
1/4 финала
Йоханна Конта (Великобритания, 2) – Анастасия Потапова (Россия) – 6:7(6), 6:3, 7:6(7)
Мари Боузкова (Чехия, 9) – Ван Яфань (Китай, 8) – 6:2, 7:5
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