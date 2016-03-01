Свитолина вышла в полуфинал турнира в Монтеррее

Теннис. WTA International - Abierto GNP Seguros. Монтеррей (Мексика). Хард. Призовой фонд $275.000. Одиночный разряд. 32 участницы.



В Монтеррее (Мексика) на турнире категории WTA International - Abierto GNP Seguros с призовым фондом $275,000 в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала.Лидер посева, седьмая ракетка мира 25-летняя украинкаобыграла 17-летнюю канадку(SE), занимающую в рейтинге WTA 126-е место, со счетом 6:4, 7:5.За 1 час 38 минут игрового времени Свитолина реализовала два брейк-пойнта из восьми возможных, а Фернандес не сумела реализовать ни одного из пяти. Элина на подаче не ошибалась и пять раз подала навылет против трех эйсов и двух двойных ошибок у Лейлы. Между собой теннисистки встречались впервые.За выход в финал турнира Свитолина поспорит с голландкой, которая разгромила шестую сеяную шведкусо счетом 6:1, 6:1.Элина Свитолина (Украина, 1) – Лейла Фернандес (Канада, SE) – 6:4, 7:5Аранта Рус (Нидерланды, LD) – Ребекка Петерсон (Швеция, 6) – 6:1, 6:1