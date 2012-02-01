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Кубок Дэвиса. Марченко проиграл свой поединок. Украина – Тайвань 0:2
Кубок Дэвиса. Марченко проиграл свой поединок. Украина – Тайвань 0:2Сегодня, 6 марта, в Запорожье прошел первый день матчевой встречи  мужской сборной Украины по теннису с командой Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.

Во второй одиночной встрече 207-я ракетка мира, Илья Марченко проиграл Ву Тунг Лину, занимающему в рейтинге ATP 232-е место. Поединок длился 1 час 34 минуты и завершился в пользу представителя Тайваня со счетом 6:4, 6:4.

Марченко реализовал два брейк-пойнта из шести возможных, а Ву Тунг Лин – четыре из пяти. Соперники выполнили по шесть эйсов, при этом Илья совершил четыре двойные ошибки, а Ву – одну.

Напомним, что первый одиночный поединок Сергей Стаховский также проиграл. Таким образом, после первого дня соревнований сборная Украины проигрывает 0:2.

В субботу, 7 марта, состоятся три поединка:

3-й матч: Денис Молчанов / Владислав Орлов - Ценг Чунь Синь / Се Чэн-Пэн
4-й матч: Сергей Стаховский - Ву Тунг Лин
5-й матч: Илья Марченко - Ценг Чунь Синь

Победители этого этапа будут бороться в сентябре за выход в квалификацию Davis Cup Finals-2021.

Теннис. Кубок Дэвиса. Первая Мировая группа. Плей-офф. Запорожье (Украина). 6 марта
Украина – Китайский Тайбэй – 0:2
1-й матч. Сергей Стаховский - Ценг Чунь Синь – 6:3, 1:6, 2:6
2-й матч. Илья Марченко - Ву Тунг Лин – 4:6, 4:6
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