Кубок Дэвиса. Марченко проиграл свой поединок. Украина – Тайвань 0:2

Теннис. Кубок Дэвиса. Первая Мировая группа. Плей-офф. Запорожье (Украина). 6 марта

Сегодня, 6 марта, в Запорожье прошел первый день матчевой встречи мужской сборной Украины по теннису с командой Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.Во второй одиночной встрече 207-я ракетка мира,проиграл, занимающему в рейтинге ATP 232-е место. Поединок длился 1 час 34 минуты и завершился в пользу представителя Тайваня со счетом 6:4, 6:4.Марченко реализовал два брейк-пойнта из шести возможных, а Ву Тунг Лин – четыре из пяти. Соперники выполнили по шесть эйсов, при этом Илья совершил четыре двойные ошибки, а Ву – одну.Напомним, что первый одиночный поединок Сергей Стаховский также проиграл. Таким образом, после первого дня соревнований сборная Украины проигрывает 0:2.В субботу, 7 марта, состоятся три поединка:Денис Молчанов / Владислав Орлов - Ценг Чунь Синь / Се Чэн-ПэнСергей Стаховский - Ву Тунг ЛинИлья Марченко - Ценг Чунь СиньПобедители этого этапа будут бороться в сентябре за выход в квалификацию Davis Cup Finals-2021.Украина –– 0:21-й матч. Сергей Стаховский -– 6:3, 1:6, 2:62-й матч. Илья Марченко -– 4:6, 4:6