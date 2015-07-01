Кубок Дэвиса. Стаховский проиграл первый поединок в матче с Тайванем

Сегодня, 6 марта, в Запорожье проходит первый день матчевой встречи мужской сборной Украины по теннису с командой Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.



Первыми на корт вышли 167-я ракетка мира Сергей Стаховский и Ценг Чунь Синь, занимающий в рейтинге ATP 279-ю строчку. Поединок продолжался 2 часа 3 минуты и завершилося в пользу представителя Тайваня со счетом 3:6, 6:1, 6:2.

Стаховский сделал один брейк, три эйса и допустил четыре двойные ошибки. На счету Чунь Синя четыре брейка, четыре эйса и две двойные ошибки.

Таким образом, гости повели в матче – 1:0



Теннис. Кубок Дэвиса. Первая Мировая группа. Плей-офф. Запорожье (Украина). 6 марта

Украина – Китайский Тайбэй – 0:1



1-й матч. Сергей Стаховский - Ценг Чунь Синь – 6:3, 1:6, 2:6 Сегодня, 6 марта, в Запорожье проходит первый день матчевой встречи мужской сборной Украины по теннису с командой Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.Первыми на корт вышли 167-я ракетка мира Сергей Стаховский и Ценг Чунь Синь, занимающий в рейтинге ATP 279-ю строчку. Поединок продолжался 2 часа 3 минуты и завершилося в пользу представителя Тайваня со счетом 3:6, 6:1, 6:2.Стаховский сделал один брейк, три эйса и допустил четыре двойные ошибки. На счету Чунь Синя четыре брейка, четыре эйса и две двойные ошибки.Таким образом, гости повели в матче – 1:0Сергей Стаховский -– 6:3, 1:6, 2:6