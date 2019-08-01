Монтеррей. Свитолина победила Говорцову: обзор матча второг круга (Видео)

Элина Свитолина в матче второго круга на турнире категории WTA International - Abierto GNP Seguros в Монтеррее (Мексика) обыграла прошедшую через квалификацию белоруску Ольгу Говорцову, занимающую в рейтинге WTA 142-е место со счетом

За выход в полуфинал турнира Свитолина сыграет с канадкой Лейлой Фернандес.



Лидер посева, седьмая ракетка мира украинкав матче второго круга на турнире категории WTA International - Abierto GNP Seguros в Монтеррее (Мексика) обыграла прошедшую через квалификацию белоруску, занимающую в рейтинге WTA 142-е место со счетом 6:3, 6:4 . Для победы украинке потребовался 1 час 18 минут.За выход в полуфинал турнира Свитолина сыграет с канадкой Лейлой Фернандес.