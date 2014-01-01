Кубок Дэвиса. Украина – Китайский Тайбэй. Расписание матчей

6-7 марта в Запорожье мужская сборная Украины по теннису сыграет против Китайского Тайбэя в плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.



Команда Андрея Медведева выступит в составе Сергея Стаховского, Ильи Марченко, Дениса Молчанова, Владислава Орлова и Виталия Сачко.



Теннис. Кубок Дэвиса. Первая Мировая группа. Плей-офф. Запорожье (Украина)

Украина – Китайский Тайбэй



Расписание матчей

6 марта

1-й матч: Сергей Стаховский - Цзэн Чжуньсинь

2-й матч: Илья Марченко - У Дунлинь



7 марта

3-й матч: Денис Молчанов / Владислав Орлов - Цзэн Чжуньсинь / Се Чэнпэн

4-й матч: Сергей Стаховский - У Дунлинь

5-й матч: Илья Марченко - Цзэн Чжуньсинь



Победители этого этапа будут бороться в сентябре за выход в квалификацию Davis Cup Finals-2021. 6-7 марта в Запорожье мужская сборная Украины по теннису сыграет против Китайского Тайбэя в плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.Команда Андрея Медведева выступит в составе Сергея Стаховского, Ильи Марченко, Дениса Молчанова, Владислава Орлова и Виталия Сачко.1-й матч: Сергей Стаховский - Цзэн Чжуньсинь2-й матч: Илья Марченко - У Дунлинь3-й матч: Денис Молчанов / Владислав Орлов - Цзэн Чжуньсинь / Се Чэнпэн4-й матч: Сергей Стаховский - У Дунлинь5-й матч: Илья Марченко - Цзэн ЧжуньсиньПобедители этого этапа будут бороться в сентябре за выход в квалификацию Davis Cup Finals-2021.